Balões de ar quente colorem o céu de Bristol em um verdadeiro espetáculo visual

Todos os anos, mais de 100 balões de ar quente decolam pela manhã e ficam expostos até o anoitecer em Bristol, na Inglaterra . Considerado um espetáculo a céu aberto , o festival atrai visitantes durante três dias. Enquanto apreciam a vista, famílias se reúnem para fazer piqueniques e crianças aproveitam os brinquedos infláveis.