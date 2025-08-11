Balões de ar quente colorem o céu de Bristol em um verdadeiro espetáculo visual
Festival realizado anualmente atrai visitantes durante três dias para contemplar a paisagem deslumbrante
Todos os anos, mais de 100 balões de ar quente decolam pela manhã e ficam expostos até o anoitecer em Bristol, na Inglaterra. Considerado um espetáculo a céu aberto, o festival atrai visitantes durante três dias. Enquanto apreciam a vista, famílias se reúnem para fazer piqueniques e crianças aproveitam os brinquedos infláveis.
Últimas