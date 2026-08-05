Entenda o impacto da IA para a chamada 'Creator Economy'
Marcio Kogut e Alisson Ramalho discutem os caminhos do setor a partir do avanço da inteligência artificial
A crescente presença da inteligência artificial está transformando como conteúdos são criados e consumidos. Marcio Kogut e Alisson Ramalho discutiram no programa Inovação e Negócios da RECORD NEWS como a IA afeta a Creator Economy, destacando os influenciadores digitais gerados por IA.
Kogut observou que, embora a IA facilite a edição de vídeo e a análise de concorrência, ela não substitui o toque humano necessário para conexões profundas. Ramalho comparou a IA a um remédio, eficaz apenas se usada corretamente. Criadores autênticos podem usar a tecnologia para complementar seu trabalho, mas a falta de autenticidade não será compensada por ferramentas tecnológicas.
Eles discutiram ainda o papel vital das relações interpessoais em meio ao avanço tecnológico. Embora a automação e os humanoides estejam cada vez mais presentes, as interações genuínas permanecem essenciais.
Profissões manuais, como encanadores e pedreiros, são menos suscetíveis à automação completa. Por fim, Kogut e Ramalho concordaram que equilibrar tecnologia com propósito humano é crucial para prosperar na Creator Economy, onde construir comunidades autênticas é vital para o sucesso digital.
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