‘Eu jamais faria uma reforma tributária revolucionária como essa’, diz Marcos Cintra

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (8), o professor Marcos Cintra, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, destaca as complexidades tecnológicas da nova arrecadação fiscal no Brasil, comparando o "split inteligente" a um sistema muito mais amplo que o Pix.





Segundo ele, essa reforma afeta diversos segmentos da sociedade e deveria haver mais debates. “Eu jamais faria uma reforma tributária revolucionária como essa. O setor público é muito delicado, porque nós estamos mexendo com o bolso de 230 milhões de pessoas, ele afeta todos os segmentos da sociedade, ele não pode ser simplesmente mexido, remexido, misturado, sem muito debate, sem muita discussão”, diz.





Além disso, Cintra aborda a concorrência fiscal entre estados brasileiros. A centralização de impostos pelo comitê gestor nacional pode acabar com a "guerra fiscal", considerada por alguns como uma competição saudável. No entanto, ele afirma que essa mudança poderia levar a uma migração de indústrias para estados mais ricos, impactando negativamente regiões menos desenvolvidas.



