'Grandes bancos detêm ainda mais de 70% do mercado de crédito', afirma fundador de fintech

No programa Inovação & Negócios desta terça-feira (2), Tabaré Acosta, economista e CEO da UY3, fala sobre sua experiência com foco em democratizar o crédito no Brasil.



“Os grandes bancos detêm ainda mais de 70% do mercado de crédito. Então, o nosso papel aqui é, de alguma forma, ajudar o ingresso de novos participantes para o mercado de crédito, ou seja, novas ofertas que têm no mercado, de alguma forma descentralizando o crédito, democratizando o acesso ao crédito ao consumidor”, afirma o CEO da UY3.



Acosta iniciou sua trajetória sob a influência do pai, que trabalhou no Banco Safra, e em 2005 fundou o Grupo Plata. Após duas décadas de sucesso, mudou-se para São Paulo e fundou a UY3, uma sociedade de crédito direto que oferece infraestrutura financeira e tecnológica, especialmente para fintechs e varejistas.



O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.



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