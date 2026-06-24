‘IA não vem para substituir um cargo, ela gera acúmulo de responsabilidade’, diz empresário

O avanço da inteligência artificial nas empresas está redefinindo como as decisões são tomadas dentro das organizações. Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quarta-feira (24), o empresário Chris Toya explicou como a tecnologia está concentrando responsabilidades em menos pessoas.





“A IA, começou a impactar não só a forma com que as coisas são executadas, mas, principalmente, como que as decisões são tomadas”, afirmou.





Toya alertou que a inteligência artificial afeta a média gerência. “A IA não vem para substituir um cargo, ela gera acúmulo de responsabilidade. Então, se você tem cinco pessoas que executam um determinado trabalho, o que a IA vai fazer? Vai aumentar a densidade de geração de valor e, ao invés de cinco, eu vou precisar de um”, explicou.



