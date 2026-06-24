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‘IA não vem para substituir um cargo, ela gera acúmulo de responsabilidade’, diz empresário

Chris Toya, fundador do Solo First, explicou como a tecnologia está concentrando responsabilidades em menos pessoas

Inovação & Negócios|Do R7

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O avanço da inteligência artificial nas empresas está redefinindo como as decisões são tomadas dentro das organizações. Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quarta-feira (24), o empresário Chris Toya explicou como a tecnologia está concentrando responsabilidades em menos pessoas. 


“A IA, começou a impactar não só a forma com que as coisas são executadas, mas, principalmente, como que as decisões são tomadas”, afirmou. 

Toya alertou que a inteligência artificial afeta a média gerência. “A IA não vem para substituir um cargo, ela gera acúmulo de responsabilidade. Então, se você tem cinco pessoas que executam um determinado trabalho, o que a IA vai fazer? Vai aumentar a densidade de geração de valor e, ao invés de cinco, eu vou precisar de um”, explicou. 

empresário também destacou que as empresas precisarão valorizar novas competências profissionais e que a tecnologia funciona como um amplificador de comportamentos. “Se aquele profissional tem uma visão generalista, uma visão de negócios, [é preciso que] consiga também desenvolver empatia. Então, não pensar só mecanicamente”, disse.

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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