Reforma tributária: especialista alerta sobre os impactos do fim do ICMS e da criação do IBS
Segundo Ivo Ricardo Lozekam, com a implementação da nova estrutura fiscal proposta, haverá uma convivência complicada entre sistemas antigos e novos
A discussão sobre a reforma tributária no Brasil trouxe à tona importantes mudanças na estrutura de impostos nacionais. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que atualmente representa 25% da arrecadação nacional e 80% dos estados, será extinto para dar lugar ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A transição levanta questões cruciais para as empresas brasileiras em relação aos créditos acumulados de ICMS.
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