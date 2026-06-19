Reforma tributária: especialista alerta sobre os impactos do fim do ICMS e da criação do IBS

A discussão sobre a reforma tributária no Brasil trouxe à tona importantes mudanças na estrutura de impostos nacionais. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que atualmente representa 25% da arrecadação nacional e 80% dos estados, será extinto para dar lugar ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A transição levanta questões cruciais para as empresas brasileiras em relação aos créditos acumulados de ICMS.





Ivo Ricardo Lozekam explicou que o acúmulo desses créditos é um problema enfrentado pelas empresas por causa da não acumulação prevista desde a Constituição de 1988. Em entrevista ao Inovação e Negócios desta sexta-feira (18), o especialista em tributaçãoexplicou que o acúmulo desses créditos é um problema enfrentado pelas empresas por causa da não acumulação prevista desde a Constituição de 1988.





“O crédito acumulado de imposto é um dos mais graves problemas tributários da empresa. A lei existe no papel, mas na prática nunca foi cumprida. Entre vários aspectos, a lei Kandir estabelece um direito de crédito amplo sobre toda e qualquer entrada de mercadoria ou de serviço no estabelecimento. Estamos falando do direito de crédito, de energia elétrica, de telefone, do cafezinho, do combustível da administração”, explica.



