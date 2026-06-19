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Reforma tributária: especialista alerta sobre os impactos do fim do ICMS e da criação do IBS

Segundo Ivo Ricardo Lozekam, com a implementação da nova estrutura fiscal proposta, haverá uma convivência complicada entre sistemas antigos e novos

Inovação & Negócios|Do R7

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A discussão sobre a reforma tributária no Brasil trouxe à tona importantes mudanças na estrutura de impostos nacionais. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que atualmente representa 25% da arrecadação nacional e 80% dos estados, será extinto para dar lugar ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A transição levanta questões cruciais para as empresas brasileiras em relação aos créditos acumulados de ICMS. 


Em entrevista ao Inovação e Negócios desta sexta-feira (18), o especialista em tributação Ivo Ricardo Lozekam explicou que o acúmulo desses créditos é um problema enfrentado pelas empresas por causa da não acumulação prevista desde a Constituição de 1988.

“O crédito acumulado de imposto é um dos mais graves problemas tributários da empresa. A lei existe no papel, mas na prática nunca foi cumprida. Entre vários aspectos, a lei Kandir estabelece um direito de crédito amplo sobre toda e qualquer entrada de mercadoria ou de serviço no estabelecimento. Estamos falando do direito de crédito, de energia elétrica, de telefone, do cafezinho, do combustível da administração”, explica. 

Segundo o especialista, com a implementação da nova estrutura fiscal proposta pela reforma tributária até 2033, haverá uma convivência complicada entre sistemas antigos e novos. Durante essa transição, as empresas devem buscar formas eficazes para recuperar seus saldos credores antes que as novas regras entrem em vigor completamente.

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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