Autismo não tem relação com vacinas: entenda as causas do transtorno que afeta um a cada cem jovens

Um dos mitos que cercaram o TEA (Transtorno do Espectro Autista , recentemente, é que as vacinas são parte das causas do distúrbio. Em entrevista ao Jornal da Record News desta quarta-feira (2), a psicóloga e neurocientista Mayra Gaiato ressalta a gravidade de espalhar essa desinformação e de não imunizar os jovens.



Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento , Mayra aponta que tudo depende do conjunto de genes do indivíduo. “Desde que esse cérebro começou a ser construído, no dia um no útero da mãe, essa carga genética já existia e foi construída com circuitos alterados em algumas áreas”, explica.



Segundo levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde), uma a cada cem crianças são afetadas pelo autismo . A psicóloga ainda afirma que esta “é uma condição genética, 80% das vezes hereditária, mas em algumas vezes são genes que sofrem mutações e só naquele indivíduo vieram daquela maneira”.