Poluição do ar ameaça saúde infantil na zona oeste do Rio de Janeiro

Um estudo realizado por pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e da UVA (Universidade Veiga de Almeida) apontou que a poluição do ar na zona oeste do Rio de Janeiro contribuiu para mortes e internações de crianças de até 5 anos; a região analisada tem a predominânca de atividades industriais, especialmente siderúrgicas.



A fim de entender a gravidade dos ocorridos, o News das 19h entrevistou o professor de emissões atmosféricas e mudanças climáticas Cleyton Martins. O pesquisador afirmou que os estudos focaram principalmente no poluente conhecido como material particulado fino.



Segundo o especialista, o tamanho do componente é a peça-chave para a sua disseminação no ar, conseguindo se inserir no organismo humano e automaticamente agravando doenças respiratórias como asma e bronquite, com grande incidência em crianças.



Além dos componentes encontrados, o professor ainda ressaltou que as mudanças climaticas prejudicam a qualidade do ar e, consequentemente, há o agravamento dos casos dessas doenças.