Tabagismo volta a crescer no Brasil impulsionado pelo uso do cigarro eletrônico; veja riscos

“Estamos observando mais recentemente um aumento na incidência de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, e isso principalmente entre mulheres e pessoas mais jovens”, alerta Jefferson Gross, do A.C. Camargo Cancer Center. A declaração é feita em meio ao Agosto Branco, mês de conscientização sobre a doença, e chama atenção para o cenário preocupante: em 2024, o Brasil registrou o primeiro aumento de fumantes adultos desde 2007, segundo o Ministério da Saúde.



Em entrevista à RECORD NEWS , o especialista comenta o crescimento de 25% no número de fumantes em relação ao ano anterior. “Esse aumento foi observado principalmente entre as mulheres, que foi da ordem de 36%”, diz Gross. Ele aponta fatores como o avanço do cigarro eletrônico, o relaxamento nas políticas de controle e o comércio ilegal como causas da alta no tabagismo.



Gross também destaca que “o tabagismo continua sendo a principal causa de câncer de pulmão. Cerca de 80% de todos os casos são causados pelo tabagismo”. Mas, segundo ele, há outras ameaças em estudo, como a poluição do ar. “Vários estudos já correlacionam claramente a poluição ambiental com câncer de pulmão”, ressalta o médico, lembrando que a Organização Mundial da Saúde já reconhece esse fator como cancerígeno há mais de dez anos.