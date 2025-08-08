Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda

A dieta é importante na regulação dos níveis de colesterol , mas não é a principal causa da presença do componente no corpo, segundo Eugênio Moraes, cardiologista do Instituto do Coração. Em entrevista ao programa Hora News desta sexta-feira (8), Moraes explica que o corpo produz aproximadamente 70% do colesterol sanguíneo naturalmente.



Segundo o especialista, esse dado explica por que pessoas magras e praticantes de exercícios físicos podem ter altos níveis desta gordura no sangue, colocando o paciente em risco de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e infarto . Entretanto, somente em níveis extremos é possível perceber sintomas, como impregnações nas pálpebras dos olhos, sendo importante realizar exames de sangue para monitorá-lo.



Mais de 40% dos brasileiros possuem altos níveis de colesterol. Segundo dados do SUS, o colesterol elevado está associado a mais de 300 mil infartos e cerca de 100 mil AVCs por ano no Brasil.