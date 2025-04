Diagnóstico precoce de autismo é fundamental para a efetividade do tratamento, diz especialista

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo , celebrado nesta quarta-feira (2), foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) para difundir informações sobre essa condição humana e combater o preconceito.

O professor explica que o diagnóstico é apenas o início da jornada e que há diferentes tipos de intervenção terapêutica para cada pessoa, sendo essencial uma junta médica para determinar o parecer sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista) . Para Goyos, além da avaliação de um especialista, o mais importante é o acompanhamento do paciente com um médico responsável nas orientações de tratamento.