'Coreia do Norte ganha confiança com instabilidade do Sul', afirma especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (3), o professor de relações internacionais José Luiz Niemeyer comentou a imposição de lei marcial na Coreia do Sul, decretada pelo presidente, e a articulação do processo de impeachment , como resposta do parlamento à decisão de Yoon Suk-yeol. Segundo Niemeyer, as recentes movimentações políticas de Seul fortalecem a Coreia do Norte e a postura agressiva de Kim Jong-un , o que pode agravar as relações entre os dois países.