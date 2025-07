Cidade de 3.500 anos no alto de uma colina no Peru pode recontar história da América do Sul; entenda

Localizada a quase 600 metros de altitude e com estruturas circulares em pedra e barro, uma cidade com aproximadamente 3.500 anos foi descoberta por arqueólogos no Peru. O local, que teria surgido após o colapso de uma civilização antiga , atuava como centro urbano e comercial que conectava culturas costeiras à floresta e à serra.



No local também foram encontrados instrumentos musicais feitos de conchas, esculturas de barro e evidências de possíveis trocas entre regiões, como vestígios alimentares da Amazônia. Segundo os pesquisadores, o sítio pode revelar como sociedades antigas reagiram a grandes mudanças ambientais e como mantiveram relações com outros grupos há milhares de anos.