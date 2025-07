Mauro Vieira defende Brics e afirma que bloco ‘é portador de soluções para um mundo em desordem'

Durante o encerramento da 17ª cúpula dos Brics nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou os termos defendidos na declaração apresentada pelo bloco, como a reforma na governança global, o fortalecimento do multilateralismo , a regulamentação da inteligência artificial, além do reforço no cuidado do meio ambiente e da saúde: “Foi adotada uma declaração de líderes forte e que cristaliza nosso entendimento comum sobre a reforma da governança global como um dos mais urgentes desafios na luta contra o unilateralismo”.