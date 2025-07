Trilha favorita de Juliana Marins receberá o nome dela em homenagem

A publicitária Juliana Marins , de 26 anos, morreu após sofrer duas quedas durante uma trilha no vulcão Rinjani , na Indonésia. Viajando sozinha pela Ásia desde fevereiro, Juliana integrava um grupo com outros cinco turistas estrangeiros e foi deixada para trás pelo guia após sentir-se cansada. Horas depois, caiu de um penhasco e ficou desaparecida por três dias até ser encontrada por alpinistas voluntários, já sem vida.



O resgate foi dificultado pelo terreno instável, más condições climáticas e ausência de estrutura adequada no parque, o que levantou críticas sobre a segurança oferecida aos turistas. A autópsia revelou múltiplas fraturas e forte hemorragia interna como causa da morte, sem sinais de hipotermia. Imagens feitas por testemunhas indicam que Juliana sobreviveu à primeira queda, mas teve uma segunda ainda mais grave. A família, abalada, busca respostas e justiça: "Ela precisava de velocidade, não teve", lamenta a irmã Mariana.



Juliana era conhecida pelo espírito aventureiro e pela alegria contagiante. A jovem deixou sua cidade natal, Niterói (RJ), para viver o sonho de explorar o mundo, registrando cada passo nas redes sociais. Em sua homenagem, a trilha que leva à Praia do Sossego , seu lugar favorito, passará a se chamar "Juliana Marins".