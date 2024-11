Espera por Black Friday pode ser causa da queda na compra de bens duráveis, diz economista

Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (12), Adenauer Rockenmeyer, integrante do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, comentou os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que indicam aumento de 0,5% nas vendas no varejo . Segundo ele, isso é consequência dos gastos com alimentação, já que houve uma queda na comercialização de bens duráveis: "As pessoas estão esperando para comprar na Black Friday ou fim do ano”. Rockenmeyer destaca ainda que o estudo apontou queda na confiança do consumidor, o que pode ser preocupante.