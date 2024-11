Black Friday: consumidor deve checar preços com antecedência para evitar 'desconto fictício'

O ideal é que o consumidor pesquise os preços com antecedência e se planeje quanto aos seus gastos na Black Friday , alertou a Renata Reis, assessora técnica do Procon de São Paulo, em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (8). Segundo a especialista, o consumidor deve evitar a 'maquiagem' de preços e denunciar ao Procon em caso da compra de produtos danificados. “Esse monitoramento da qualidade de venda e entrega dos produtos é feito pelo Procon de São Paulo com auxílio de Procons conveniados”, lembrou a especialista.