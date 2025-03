Montadoras brasileiras precisam de produtos à altura para competir com as chinesas; veja análise

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) voltou a pedir aumento na alíquota de 18% para 35% sobre veículos elétricos importados. A associação, que representa as montadoras no Brasil, acendeu um alerta para a alta na importação desse tipo de automóvel, especialmente da China — apenas em fevereiro, foram mais de 5.500 veículos chineses e ainda há 40 mil unidades em estoque no país.





Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), Antônio Martins, coordenador dos cursos automotivos da FGV (Fundação Getúlio Vargas), afirma que a qualidade da produção brasileira gera perda de consumidores. “Só tem uma única forma de enfrentar esse desafio: ter produtos à altura para competir com as marcas chinesas”, comenta.