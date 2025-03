Dólar tem sua maior queda diária em dois anos e meio; economista detalha motivações da baixa

O dólar teve sua maior queda diária em dois anos e meio — com um recuo de R$ 0,16 — nesta quarta-feira (5) e fechou o dia em R$ 5,75. O economista Ricardo Buso, que participou do Conexão Record News nesta quinta-feira (6), ressalta a imprevisibilidade da moeda americana causada por uma desaceleração da economia dos EUA e a reversão de algumas medidas por parte do governo norte-americano .



“Isso faz a gente reconhecer que, naquele pacote de problemas que fez a alta do dólar no final de 2024 — 26% de alta — a questão doméstica, na verdade, era menos importante, pesava menos do que nós imaginávamos.”