Aumento das importações de alimentos não deve ser descartado, diz economista

Existem poucas alternativas disponíveis para o governo evitar uma escalada ainda maior no preço dos alimentos , segundo o economista Ricardo Buso. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), Buso avalia que a situação fiscal do país dificulta o processo de queda, já que os gastos estão acima da arrecadação.



Tanto uma desoneração dos produtos quanto subsidiar a produção agrícola irão resultar em dívida, que deverá ser paga no futuro. Para o economista, aumentar a importação de alimentos ou criar estoques reguladores são medidas que não podem ser descartadas. Mesmo assim, ele analisa que o governo Lula deve evitar medidas polêmicas, como o congelamento de preços.