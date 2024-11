Governo brasileiro precisa 'calibrar' rivalidade entre EUA e China para manter relações comerciais

A relação turbulenta entre a China e os Estados Unidos vai exigir jogo de cintura do governo brasileiro, já que o país possui relações econômicas importantes com ambos os países, afirmou o professor de relações internacionais Robson Cardoch Alves, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (20). Segundo o especialista, cabe à diplomacia brasileira equilibrar as oportunidades, apesar de existir uma disputa inclusive tecnológica entre essas duas potências. “O governo precisa continuar agindo para calibrar as relações no cenário internacional, buscando alavancar investimentos e ter acesso às novas tecnologias do mercado”, fala.