No limite: mercado financeiro eleva expectativa de inflação para 4,5%; entenda

O mercado financeiro prevê um aumento de 4,5% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (21). Há uma semana, os economistas esperavam que a inflação encerraria o ano em 4,39%, mas dados do Índice Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o acúmulo dos últimos 12 meses já está em 4,42%. O percentual está no limite da meta de 3%, com variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, estabelecida pelo governo. Por isso, o Banco Central tende a aumentar a taxa Selic, para tentar calibrar a inflação. Atualmente, a taxa básica de juros está em 10,75% ao ano. Uma reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) marcada para o início de novembro decidirá se haverá novos ajustes.