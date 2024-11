Rio refaz testes de HIV em 45 pacientes após casos de contaminação em transplantados

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que 45 pacientes que receberam transplantes de órgãos entre dezembro de 2023 e setembro de 2024 serão submetidos a novos testes de HIV. Exames preliminares realizados pelo Hemorio há cerca de 15 dias não detectaram sinais de contaminação e a contraprova apontou 249 resultados negativos. Foram analisadas ainda amostras de 286 doadores de órgãos, mas não foram encontradas evidências de HIV. A decisão vem após a confirmação de infecção em seis pacientes que haviam sido transplantados no programa do Sistema Único de Saúde.