Salários de CEOs nos Estados Unidos caem 20% em 2023

A remuneração dos CEOs (Chief Executive Officer, ou Diretor Executivo, em português) nos Estados Unidos sofreu uma queda de 20% em 2023, segundo um estudo do Economic Policy Institute. O cálculo, realizado em comparação com o ano anterior, surpreende, especialmente considerando que o período foi marcado por um crescimento da economia , principalmente em Wall Street — o centro financeiro do país. Apesar da queda, os salários dos CEOs continuam muito superiores à renda do trabalhador médio, com uma diferença significativa; os diretores executivos ganham, em média, 290 vezes mais.