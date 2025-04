Brasil deve manter diálogo com EUA, mas olhar para novos mercados; veja análise Especialistas do Centro Brasileiro de Relações Internacionais apontam cautela na ação do país contra as taxações do governo americano

Conexão Record News|Do R7 15/04/2025 - 16h24 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share