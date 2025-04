Falta de capacitação da geração Z pode gerar impactos econômicos para o Brasil, diz pesquisadora

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), Janaína Feijó, pesquisadora da FGV (Fundação Getulio Vargas), comenta que os elevados índices de desemprego entre os jovens decorrem da falta de experiência no mercado de trabalho.



Para Janaína, iniciativas como o estágio ajudam a nova geração a conquistar o primeiro emprego . “Através desse estágio, ele vai conseguir desenvolver e aprender algumas habilidades necessárias. Nós estamos em um contexto em que se demanda muito do trabalhador”, afirma.



A especialista acrescenta que a qualificação é insuficiente entre os jovens com idades entre 18 a 29 anos: “Além de políticas de capacitação, seria importante também fazer com que esses jovens consigam acessar o ensino superior ”.



O desemprego na faixa etária observada é mais que o dobro da taxa do grupo de pessoas com idades que vão de 30 a 59 anos, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas. Enquanto os adultos fecharam o ano de 2024 com uma taxa de 4,5%, os mais jovens encerraram o mesmo período em 10,1%.