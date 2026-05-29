Daniela Arbex dispara sobre fechamento do Hospital Colônia de Barbacena: ‘Não podemos achar que acabou’ Link News recebeu a autora do livro ‘Holocausto Brasileiro’, que falou sobre a importância de discutir o modelo de atendimento à saúde mental

Gustavo Toledo conversou com a jornalista Daniela Arbex Reprodução/RECORD NEWS

No Link News desta sexta-feira (29), em entrevista exclusiva conduzida por Gustavo Toledo, a jornalista Daniela Arbex, autora do livro-reportagem “Holocausto Brasileiro”, refletiu sobre o fechamento oficialmente, na segunda-feira (25), da instituição que foi tema de seu livro, o Hospital Colônia de Barbacena.

A autora da obra, que também foi adaptada para um documentário homônimo, afirmou: “Não podemos fazer como eles e colocar um cadeado simbólico nessa história. Precisamos continuar contando o ocorrido, porque a saúde mental continua em disputa no Brasil”.

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O hospital tornou-se símbolo de um modelo manicomial marcado por superlotação, abandono e violações de direitos. Cerca de 60 mil pacientes morreram durante o período que a instituição esteve em funcionamento, vítimas de fome, frio, tortura e tratamentos questionáveis. Uma história que ganhou repercussão principalmente a partir da publicação do livro de Daniela Arbex.

Apesar da maior conscientização da população sobre o tema, Daniela expôs preocupação sobre o modelo atendimento atual: “A rede de atenção psicossocial que substituiu o modelo hospitalar está cada vez mais desmantelada. Boa parte dos recursos públicos está direcionado para comunidades terapêuticas pouquíssimo fiscalizadas, de serviço privado e sem projetos terapêuticos. Isso é motivo para ficarmos em alerta”. E completa: “Por mais duro que toda essa história seja, é fundamental que a gente entenda a origem da saúde mental no Brasil, para que possamos construir uma realidade diferente”, finalizou.

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Apesar da transferência dos últimos 14 pacientes do antigo manicômio nesta semana, ela ressalta, que é "preciso celebrar, mas também lembrar que a conquista acontece com 50 anos de atraso".

A íntegra da entrevista com Daniela Arbex está disponível no canal do YouTube da RECORD NEWS. No sábado, às 21h15, vai ao ar a reportagem de Thais Furlan sobre o Hospital Colônia de Barbacena.

O Link News, apresentado por Daysa Belini, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h10, na RECORD NEWS.