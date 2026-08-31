RECORD NEWS inicia série de entrevistas com candidatos ao Senado por São Paulo nesta segunda (31); veja o horário André do Prado (PL) abrirá a rodada de entrevistas na tela do Link News; confira a programação completa

André do Prado (PL) será entrevistado às 18h, na tela do Link News. Divulgação/Alesp

A partir desta segunda-feira (31), a RECORD NEWS inicia a série de entrevistas com os principais candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo. As conversas serão conduzidas pelo jornalista Gustavo Toledo, às 18h, no Link News.

Durante os encontros, os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a perguntas sobre temas de interesse da população — ampliando o acesso dos eleitores a informações que podem contribuir para suas escolhas.

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Confira a programação completa

31/08 - André do Prado (PL)

01/09 - Guilherme Derrite (PP)

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02/09 - Marina Silva (Rede)

03/09 - Ricardo Salles (Novo)

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04/09 - Simone Tebet (PSB)

08/09 - Geraldo Rufino (Podemos)

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Neste ano, os eleitores deverão escolher representantes para as 54 cadeiras em disputa, o que reforça a importância do pleito para a nova composição do Congresso Nacional. Ao promover esses encontros, a emissora assume o compromisso de oferecer um amplo painel de informações e as propostas de cada um dos aspirantes ao cargo.

Acompanhe todas as entrevistas com os principais candidatos ao Senado por São Paulo no Link News, a partir das 18h.

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