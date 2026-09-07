RECORD NEWS entrevista a candidata ao Senado por São Paulo Soninha Francine Acompanhe nesta segunda-feira (7), às 18h, no Link News

Soninha Francine é candidata ao Senado por São Paulo Divulgação

Nesta segunda-feira (7), a RECORD NEWS dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo. A partir das 18h, Gustavo Toledo conduz a entrevista com Soninha Francine (Cidadania), no Link News.

Durante o encontro, a candidata terá a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a perguntas sobre temas de interesse da população — ampliando o acesso dos eleitores a informações que podem contribuir para suas escolhas.

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Veja o cronograma definido por sorteio

08/09 - Marina Silva (Rede)

Guilherme Derrite (PP) - a definir

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Confira as íntegras dos dias anteriores

Neste ano, os eleitores deverão escolher representantes para as 54 cadeiras em disputa, o que reforça a importância do pleito para a nova composição do Congresso Nacional. Ao promover esses encontros, a emissora assume o compromisso de oferecer um amplo painel de informações e as propostas de cada um dos aspirantes ao cargo.

Acompanhe todas as entrevistas com os principais candidatos ao Senado por São Paulo no Link News, a partir das 18h.

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