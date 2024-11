Adolescente de 15 anos é acusado de matar cinco pessoas nos Estados Unidos

Um adolescente de 15 anos é suspeito de matar cinco pessoas em Fall City, no estado de Washington, Estados Unidos , nesta terça-feira (22). Entre as vítimas, estão três crianças e dois adultos, encontrados sem vida após os policiais receberem uma denúncia sobre perturbação com tiros. Um vizinho com treinamento médico prestou os primeiros-socorros até a chegada da ambulância, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos. A principal testemunha do caso é uma adolescente, que morava na mesma casa das vítimas e sobreviveu ao atentado. O motivo da violência ainda não foi esclarecido.