Pagamento de mais de R$ 5.000 a deportados é financeiramente vantajoso para os EUA, diz advogado

A administração do presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (5) um plano que pagará um auxílio financeiro de US$ 1 mil (R$ 5.720, na cotação atual) a quem concordar em deixar o território norte-americano voluntariamente.



O plano de incentivo à saída espontânea de estrangeiros em situação irregular, porém, ainda precisa esclarecer alguns pontos, analisa o advogado especialista em imigração André Linhares.



Em entrevista ao Hora News desta terça-feira (6), Linhares comenta que a iniciativa é “financeiramente vantajosa e cumpre uma promessa de campanha que ele (Trump) fez”.



Segundo o advogado, a proposta reduz o custo da remoção de um imigrante sem documentação, estimado em US$ 17 mil (R$ 97 mil, na cotação atual) para o governo norte-americano.



Entretanto, a medida parece não ter alcançado a adesão esperada pela gestão Trump. Segundo o especialista, o incentivo de US$ 1 mil (R$ 5.720, na cotação atual) oferecido ao imigrante ilegal representa uma novidade. Ele conclui que o pagamento visa facilitar a repatriação voluntária dos indivíduos em situação irregular.