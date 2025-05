Motorista de caminhão perde controle em viaduto e precisa ser resgatado por guindaste nos EUA

Um motorista de caminhão precisou ser resgatado por um guindaste após perder o controle do veículo em um viaduto em Kentucky, nos Estados Unidos , neste domingo (4). A cabine do caminhão ficou pendurada para fora do viaduto e os bombeiros locais foram acionados para o resgate. A operação durou cerca de 30 minutos e ninguém ficou ferido.