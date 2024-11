‘Bonde dos Mauricinhos’: jovens que integram grupo devem se entregar à polícia na próxima semana

O chamado 'Bonde dos Mauricinhos' , de Manaus, deve se entregar à polícia na próxima semana. O grupo é formado por jovens de classe média alta, filhos de empresários, suspeitos de provocar desordem nas ruas de Manaus . Eles mesmos gravam e divulgam vídeos em que aparecem com armas de fogo, agredindo pessoas em situação de rua e disputando rachas em vias públicas.



Três dos envolvidos já foram identificados, são eles Enrick Benigno, de 20 anos, Marcos Vinícius Mota, de 18 anos, e Pedro Henrique Paiva, de 20 anos. A Justiça determinou a prisão dos suspeitos, mesmo com o parecer contrário do Ministério Público do Amazonas. A defesa afirmou que os acusados pretendiam se entregar, mas foram orientados pelo delegado responsável a fazê-lo apenas na quarta-feira (30), devido à lei eleitoral.