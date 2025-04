Ex-gerente de banco é presa por suposto esquema de fraude em investimentos

Uma ex-gerente de banco foi presa por suspeita de fraude financeira em Minas Gerais . A mulher prometia rendimentos de até 20% ao mês aos clientes, mas teria causado um prejuízo de R$ 7 milhões, de acordo com a polícia .



Um homem, que preferiu não ser identificado, investiu mais de R$ 1,7 milhão, que seria utilizado na compra de um imóvel. Ele nunca conseguiu sacar o valor. Uma servidora lesada em R$ 30 mil também perdeu contato com a assessora, em abril do ano passado.



No total, 11 clientes procuraram a polícia para denunciar a profissional, que foi presa preventivamente e responde por 11 acusações de estelionato e lavagem de dinheiro. A defesa da suspeita alega que houve perda financeira nos investimentos, o que teria sido confirmado pela perícia, e que a cliente já firmou mais de 15 acordos com credores.