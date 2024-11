Criança de 4 anos morre após ser atacada por cachorro da família no Espírito Santo

Heitor Livramento Cardoso, de 4 anos, morreu na tarde do último sábado (12) após ser atacado pelo cachorro da família, um pitbull, no município de Nova Venécia, no Espírito Santo . A criança foi enterrada no domingo (13) no cemitério da cidade na presença de familiares e amigos. Heitor não resistiu aos ferimentos no pescoço e na cabeça e faleceu a caminho do hospital. O cachorro foi morto a tiros por um vizinho, que é PM e estava de folga. O caso foi registrado na polícia como homicídio e será investigado.