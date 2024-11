Criminosos enviam drogas para presídios escondidas em marmitas no RS

A polícia identificou um grupo de criminosos que enviava drogas escondidas em marmitas para a Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul . De acordo com as investigações, os suspeitos contrataram uma cozinheira para preparar as refeições, que continham os entorpecentes. Além das drogas , o grupo também fornecia celulares e carregadores para os detentos, que eram arremessados para dentro da penitenciária durante a noite e recolhidos pelos presos. Até o momento, 26 pessoas foram presas.