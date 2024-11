Criminoso conhecido como 'Fofão' é preso suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Porto Alegre

Um criminosos de 35 anos conhecido como “Fofão” foi preso na cidade de Içara, no estado de Santa Catarina , em uma casa de luxo, nesta quinta-feira (21). Ele é suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas na região norte da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Fofão estava foragido desde agosto por crimes como latrocínio e assassinato, do qual já foi sentenciado a 33 anos e nove meses de prisão.