Dupla é presa por utilizar 'chupa-cabra' para modificar caixas de autoatendimento em Bauru (SP)

Integrantes de uma quadrilha especializada em adulterar caixas eletrônicos foram presos em Bauru , no interior de São Paulo, após serem flagrados no estacionamento de um supermercado. Em São Paulo, a esposa de um dos integrantes também foi presa por colaborar com o grupo criminoso. Os golpistas se passavam por clientes e instalavam um dispositivo conhecido como “chupa-cabra” em caixas de autoatendimento para bloquear e clonar cartões. Além disso, colavam adesivos com um número falso de atendimento ao cliente, que redirecionava as vítimas para uma conversa com os bandidos. Durante o contato, os criminosos pediam a senha do cartão, o que permitia que esvaziassem rapidamente as contas das vítimas, em sua maioria, idosos. Entre fevereiro e outubro, o grupo conseguiu roubar cerca de R$ 100 mil de suas vítimas, segundo a investigação.