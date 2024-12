Exame de DNA indica que dois casais criaram bebês trocados na maternidade, em Goiás

Dois casais, pais de duas crianças de 3 anos, abriram uma denúncia contra o Hospital da Mulher, em Inhumas, região metropolitana de Goiânia , em Goiás, por uma possível troca de bebês na maternidade. Após um dos casais se separar, o pai pediu a realização do exame de DNA, que indicou que o filho não possuía o sangue de nenhum de seus genitores. Por sorte, o casal encontrou a outra família, que realizou o exame e teve a mesma notícia inesperada. As crianças nasceram com uma diferença mínima de horário, no mesmo dia. A Polícia Civil investiga em que momento aconteceu a troca dos bebês .