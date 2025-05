Ladrão 'mão-leve' aproveita distração de lojista para furtar celular em shopping de Santo André (SP)

Um homem foi flagrado pelo circuito de segurança do shopping Grand Plaza, em Santo André (SP), furtando o celular de um lojista, no último domingo (11). No vídeo, o suspeito aparece se aproximando do quiosque, quando observa a ausência de funcionários e pega o aparelho de uma gaveta. Ele guarda o celular no bolso da calça e foge na sequência.



A Polícia Militar não foi acionada para o caso. Outro furto ocorreu no mesmo shopping, na última quarta-feira (7). Segundo os representantes do empreendimento, as vítimas receberam o suporte da equipe local e afirmaram que irão colaborar com a investigação.



Em nota, o Grand Plaza Shopping informou que, assim que a equipe tomou conhecimento, ofereceu suporte ao lojista e se colocou à disposição das autoridades policiais. A empresa reforçou que mantém seguranças no local e que, durante o fato, não houve registro de violência.



*A apuração é de Augusta Ramos e Guilherme Pitta, da Agência RECORD.