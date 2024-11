Execução em Guarulhos: material genético dos suspeitos é encontrado em carro abandonado

A polícia encontrou material genético no carro abandonado pelos suspeitos de terem executado o empresário Antônio Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última sexta-feira (8). Além disso, havia objetos que indicam a possibilidade de que os criminosos planejavam incendiar o veículo. O objetivo da perícia é buscar por digitais ou qualquer vestígio que possam ajudar na identificação dos criminosos. Próximo ao local do veículo, foi encontrada uma bolsa com três fuzis e uma pistola, apreendidos na noite de sábado (9), que também estão em análise. Durante coletiva de imprensa, o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou ter se reunido, nesta segunda-feira (11), com representantes da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo para decidir como será conduzida força-tarefa de investigações .