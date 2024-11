Funcionário de borracharia agride chefe com barra de ferro após ser demitido; veja

Um funcionário de uma borracharia em Montes Claros, Minas Gerais , agrediu o chefe com uma barra de ferro depois de ser demitido e cobrar a rescisão no último sábado (9). Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o dono do local sentado quando foi surpreendido pelo suspeito, um homem de 24 anos, que chegou correndo com o objeto e iniciou as agressões . A vítima tentou se defender, correndo pelo local, enquanto um dos funcionários pegou uma cadeira para proteger o chefe. O agressor, no entanto, continuou com os ataques.



Após um tempo, os trabalhadores conseguiram conter o ex-colega. Antes de sair da borracharia, o suspeito ainda danificou carros de clientes, além de portas e outros objetos do estabelecimento. A vítima foi levada ao hospital com alguns ferimentos. A polícia foi até o local para registrar a ocorrência e foi surpreendida pelo suspeito, que foi preso em flagrante.