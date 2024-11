Assista: Polícia Federal detalha investigações sobre atentado em Brasília

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (14), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, deu detalhes sobre a investigação do atentado com explosivos realizado na Praça dos Três Poderes , em Brasília, na noite de quarta-feira (13). Andrei informou que o inquérito corre sob sigilo, mas destacou a importância da intersecção entre todos os âmbitos policiais para que a investigação ocorra da melhor maneira possível. O diretor não descartou uma possível “vinculação do transgressor com grupos radicais — envolvidos nos ataques de 8 de janeiro — com a barbárie ocorrida ontem, na tentativa de matar ministros da Suprema Corte ”.



Andrei também defendeu que “definitivamente se tenha uma regulamentação, com normas e regras claras, para o uso das redes sociais”, uma vez que Francisco Wanderley Luiz , autor do atentado, compartilhava publicações com teor agressivo e relacionadas ao ato em seus perfis, indicando que o ato foi premeditado. Por fim, o diretor indicou que “o nível de alerta está elevadíssimo” acerca da segurança do G20 , encontro das principais economias do mundo que acontece a partir desta sexta-feira (15) no Rio de Janeiro.