Guindaste pega fogo e operador sobe 15 metros de altura para fugir das chamas, no Paraná

Um guindaste de uma empresa que opera a descarga de fertilizantes do Porto de Paranaguá, no Paraná , pegou fogo nesta quarta-feira (26). O operador do equipamento subiu 15 metros para conseguir fugir das chamas — ninguém ficou ferido. O combate do incêndio foi iniciado por tripulantes de um navio que estava atracado no porto e por funcionários do local.