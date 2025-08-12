Fim do frio? Temperaturas do Centro-Sul devem subir nos próximos dias
São Paulo e Rio de Janeiro devem ter tempo seco na sequência da semana
As temperaturas no Centro-Sul do Brasil começarão a subir nos próximos dias, com o fim da onda de frio até quarta-feira (13), segundo o meteorologista Guilherme Borges.
"As temperaturas se elevam gradualmente, tanto mínimas quanto máximas, oferecendo um alívio do tempo gelado", afirma Borges, em entrevista ao Conexão Record News desta terça (12).
A tendência é que áreas como Rio de Janeiro e São Paulo tenham tempo seco nos próximos dias, sem ocorrência de chuva. No caso de São Paulo, a temperatura mínima deve se elevar na quinta-feira (14), com 11ºC, mas as tardes devem seguir frias.
