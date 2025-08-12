Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Fim do frio? Temperaturas do Centro-Sul devem subir nos próximos dias

São Paulo e Rio de Janeiro devem ter tempo seco na sequência da semana

Conexão Record News|Do R7

As temperaturas no Centro-Sul do Brasil começarão a subir nos próximos dias, com o fim da onda de frio até quarta-feira (13), segundo o meteorologista Guilherme Borges.

"As temperaturas se elevam gradualmente, tanto mínimas quanto máximas, oferecendo um alívio do tempo gelado", afirma Borges, em entrevista ao Conexão Record News desta terça (12).

A tendência é que áreas como Rio de Janeiro e São Paulo tenham tempo seco nos próximos dias, sem ocorrência de chuva. No caso de São Paulo, a temperatura mínima deve se elevar na quinta-feira (14), com 11ºC, mas as tardes devem seguir frias.

  • conexao-record-news
  • sao-paulo-estado
  • temperatura
  • clima

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.