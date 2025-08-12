Quarta-feira (13) deve ter tempo firme e seco na maior parte do Brasil; confira previsão completa

O tempo deve permanecer firme e seco na maior parte do Brasil nesta quarta-feira (13). O dia começa gelado em muitas áreas do Sul e do Sudeste, mas volta a esquentar em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.



No litoral do Nordeste, uma infiltração marítima ainda provoca temporais na Bahia, enquanto no Norte, o tempo segue instável e com previsão de pancadas entre Amazonas e Roraima.