Quarta-feira (13) deve ter tempo firme e seco na maior parte do Brasil; confira previsão completa
Norte e Nordeste devem registrar chuvas
O tempo deve permanecer firme e seco na maior parte do Brasil nesta quarta-feira (13). O dia começa gelado em muitas áreas do Sul e do Sudeste, mas volta a esquentar em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
No litoral do Nordeste, uma infiltração marítima ainda provoca temporais na Bahia, enquanto no Norte, o tempo segue instável e com previsão de pancadas entre Amazonas e Roraima.
