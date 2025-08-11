Procurador do estado de São Paulo é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses

A Polícia Federal prendeu preventivamente um procurador do estado de São Paulo por acusações de abuso sexual contra a filha de 8 meses de idade, além de produção e compartilhamento de material de pornografia infantil ; as autoridades efetuaram a prisão após uma perícia constatar o ato feito por ele.



Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo afirmou estar acompanhando o caso e que instaurou um procedimento administrativo que pode culminar na demissão do agressor; a Corregedoria e o Gabinete da procuradora-geral têm mantido contato com as autoridades responsáveis pelo caso, respeitando os sigilos, mas garantindo que o ocorrido seja julgado segundo a legislação e os princípios da administração pública.