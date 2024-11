Lessa e Queiroz são condenados a 78 e 59 anos de prisão pelo assassinato de Marielle e Anderson

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados pelo assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em sentença dada pela juíza Lúcia Glioche, na noite desta quinta-feira (31). Lessa cumprirá uma pena de 78 anos, 9 meses e 30 dias na prisão, enquanto Queiroz foi condenado a 59 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão. Ambos terão que pagar uma pensão ao filho de Anderson até ele completar 24 anos.



Os condenados confessaram a participação e execução do assassinato de Marielle e de Anderson. As vítimas foram mortas na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. A então vereadora da capital carioca voltava de carro para a sua casa, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, após participar de uma reunião com mulheres pretas na Lapa. Marielle tinha 38 anos e estava acompanhada pelo motorista Anderson Gomes, de 39 anos, e pela assessora parlamentar Fernanda Chaves , que não foi atingida pelos tiros.