Plataforma de petróleo explode na Bacia de Campos

Uma explosão foi registrada em uma plataforma de petróleo na Bacia de Campos, no norte fluminense, na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com as primeiras informações, um trabalhador caiu no mar durante o acidente. O incêndio provocado pela explosão já foi controlado pelas equipes de emergência que atuam na unidade. Equipes de resgate seguem mobilizadas na região. A situação está sendo monitorada pelas autoridades.

Reprodução/ RECORD