Paciente é preso após agredir uma segurança e um médico de UPA no interior de SP

Um paciente foi preso após agredir uma segurança e um médico em um UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Paulínia, no interior de São Paulo , na última sexta-feira (8) — as imagens foram divulgadas nesta segunda (11). As câmeras de segurança do local registraram o momento em que a funcionária, após tentar conversar com o homem, foi atingida por um soco no peito. Com o impacto da agressão, a mulher caiu e acabou quebrando uma porta da unidade. Logo em seguida, o médico entrou em luta corporal com o suspeito e também foi atingido por socos. Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após o agressor, que aguardava atendimento, se desentender com outro paciente. O suspeito foi preso logo depois das agressões, mas já está em liberdade.